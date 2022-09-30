Джакарта, 30 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индонезии начали подготовку пилотов и специальной команды по техническому обслуживанию истребителей Rafale из Франции, сообщает Kompas.

Airwolfhound Истребитель Rafale

Солдаты готовятся к оперативной подготовке, поскольку шесть французских истребителей прибудут в Индонезию в конце 2026 года.

Контракт на закупку Индонезией реактивных самолетов Rafale действует с 9 сентября 2022 года. Контракт вступил в силу после того, как Индонезия выплатила первый взнос за закупку шести из 42 единиц Rafale.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса приказал Военно-воздушным силам подготовить воздушный парад к 77-й годовщины вооруженных сил 5 октября 2022 года.