Чита, 30 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Забайкалье отмечено ухудшение погодных условий. Главное региональное управление МЧС России предупреждает: в связи с перепадами температур и возможными осадками на дорогах не исключена гололедица. Автолюбителям и пешеходам необходимо соблюдать осторожность при передвижении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Тем временем, в Чите 30 сентября известили об усилении ветра. По информации Читинского гидрометцентра, 2 октября в краевом центре ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные погодные условия сохраняются в соседнем Приангарье: 1 октября ночью местами по области ожидается усиление северо-западного ветра 15-19 м/с, установление временного снежного покрова.

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