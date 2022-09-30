Москва, 30 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Против России сегодня воюет НАТО, и всем мусульманам страны следует сплотиться, оказать моральную и физическую поддержку защитникам Родины. Об этом говорится в обращении лидеров мусульманских религиозных организаций, опубликованном 30 сентября на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

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Силы НАТО не скрывают, что хотят уничтожения России и её граждан. Об этом открыто заявляется в информационное поле, в документах.

«Мы должны понимать, что если сегодня мы их не остановим на территории [б. УССР], завтра они придут к нам домой, в наши дома, в наши семьи!» — подчеркнули религиозные лидеры.

В тяжёлые времена российский народ вместе преодолевал трудности. Мусульмане из разных регионов России сейчас защищают свою Родину, им нужна моральная и физическая поддержка, заявили лидеры и призвали всех мусульман направлять Аллаху обращения о своих братьях и защитниках.

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