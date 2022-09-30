30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили произошедшее в Запорожской области, где боевики киевского нацистского режима обстреляли автомобили с мирными жителями, которые следовали на освобожденную от киевских оккупантов часть Запорожской области.

Мирослава Романенко, , 16:30 — REGNUM Боевики киевского нацистского режима обстреляли автомобили с мирными жителями, которые следовали на освобожденную от киевских оккупантов часть Запорожской области, сообщил 30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Своих не жалеть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область», — отметил он.

В результате обстрела погибли 23 человека, 34 человека получили ранения. Рогов указал на то, что таким образом киевский террористический режим мстит жителям региона за их желание воссоединиться с Российской Федерацией, а в произошедшем, по его словам, обвинят Россию.

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Произошедшее не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многие отметили, что так с мирными жителями могут поступать только террористы.

«У сатанистов агония», — отреагировала Евгения Б.

«Для нацистов главное — земля, а не люди…» — написал Павел.

«Бедные люди! Это ужасно, ни в чем не повинные души!» — пишет Elen S.

«И после таких вот обстрелов кто-то сомневается в объективности референдумов? Кто с такими ублюдками захочет оставаться?» — не понимает «Мама Римская».

«Это не покажут в Европе», — заметила Любовь.

«Царствие небесное невинно убиенным», — написала Darya G.

Боевик ВСУ Mil.gov.ua

«[Киевский режим] хуже немцев времен Великой Отечественной войны», — добавил Олег.

«Где все эти правозащитники с двойным стандартами?!» — задалась вопросом Ольга.

«Они по всем нормам международного права — террористы! И здесь надо не только СВО вводить, но и КТО (контртеррористическую операцию. — М. Р.). Иначе никак», — считает Костян.

«Люди не хотят жить [на территории б. УССР], уезжают, а эти… им мстят за это, мрази…» — пишет Светлана.

«Фашисты, одним словом», — добавил Сергей М.

«Нелюди! О чем они думают, ведь у них у всех тоже есть дети, родители. Боже мой, какой ужас», — написала «Бабушка».

«Бьют так же, как и при выезде из Мариуполя, по гражданским…» — заметила Татьяна.

«Я не знаю, как это назвать. Тот, кто это сделал, — нелюди. Свои своих…» — отметила Татьяна.

«Скоты… Как всегда, по беззащитным, это их стратегия», — добавила Marina.

«Продолжают то, чем занимались 8 лет», — пишет Lizard.

«Смотрите, [жители территории б. УССР], как вас любит родная страна», — комментирует Inessa.

«Не брать в плен! Уничтожать таких на месте!» — подытожила Маргарита.