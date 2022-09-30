Баку, 30 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Иранские компании готовы к тому, чтобы начать работать в районах Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Об этом 30 сентября заявил в интервью азербайджанскому агентству Report посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Некоторые иранские компании завершают подготовку к началу работы на освобождённых территориях в координации с министерством экономики и скоро приступят к работе», — сказал иранский дипломат.

Мусави также назвал «очень высоким» уровень отношений между Ираном и Азербайджаном. Он отметил, что объём товарооборота между странами за восемь месяцев 2022 года был на 23% больше, чем за такой же период 2021 года.