* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:02 — REGNUM Хамид Хорасани, член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал видео, в котором говорится, что он арестовал в Кабуле четырёх членов Фронта сопротивления Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Хорасани сообщил Afghanistan International, что он «командующий оперативным подразделением Насера Бадри» в Панджшере и арестовал членов сопротивления, проникших в Кабул с гор.

Фронт национального сопротивления никак не прокомментировал этот вопрос.

Хамид Хорасани был начальником службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере в начале господства радикалов в Афганистане, а затем был уволен.

После публикации этого видео ряд пользователей сети заявил, что Хамид Хорасани не занимает никаких официальных должностей в местных структурах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пользователи говорят, что Хорасани пытается свести личные счёты, используя свои связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые отмечают, что эта акция свидетельствует о «самоуправстве» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этом видео Хорасани называет Фронт национального сопротивления «мятежниками» и подчёркивает, что арестованные будут переданы «в руки закона». На этом видео видны четверо мужчин со связанными глазами и руками.

В последние недели было опубликовано несколько сообщений о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали мирных жителей по обвинению в членстве во Фронте национального сопротивления.