Донецк, , 15:02 — REGNUM Первые призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие прибыли в Донецкую Народную Республику (ДНР) для участия в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент прибывшие военные ВС РФ проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах с учётом опыта военных действий на протяжении последних месяцев.

Кроме того, отмечается, что в жители ДНР и ЛНР «с воодушевлением встретили подошедшие силы» и выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за принятое им решение о частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за пять дней в Ярославской области в региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились около 250 мобилизованных.