Кызыл, , 15:02 — REGNUM В тувинских школах торжественное поднятие государственных флагов доверят детям мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по оказанию помощи семьям военнослужащих.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

За каждой семьей районные администрации должны закрепить социального работника, которым предстоит вовремя выявлять необходимость в психологической помощи. Кроме того, по словам зампреда правительства Елены Хардиковой, призванных в рамках частичной мобилизации нужно поддерживать морально.

«Для поддержания морального духа членов семей, особенно детей граждан, участвующих в специальной военной операции и мобилизованных, Елена Хардикова предложила дать им право поднимать государственные флаги на общешкольных линейках в начале недели, введенные с начала этого учебного года», — отметили в правительстве.

Отмечается, что это может иметь также воспитательный эффект среди подрастающего поколения. Ввести новую традицию предложено с начала следующей учебной недели.

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