Кызыл, 30 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В тувинских школах торжественное поднятие государственных флагов доверят детям мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по оказанию помощи семьям военнослужащих.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

За каждой семьей районные администрации должны закрепить социального работника, которым предстоит вовремя выявлять необходимость в психологической помощи. Кроме того, по словам зампреда правительства Елены Хардиковой, призванных в рамках частичной мобилизации нужно поддерживать морально.

«Для поддержания морального духа членов семей, особенно детей граждан, участвующих в специальной военной операции и мобилизованных, Елена Хардикова предложила дать им право поднимать государственные флаги на общешкольных линейках в начале недели, введенные с начала этого учебного года», — отметили в правительстве.

Отмечается, что это может иметь также воспитательный эффект среди подрастающего поколения. Ввести новую традицию предложено с начала следующей учебной недели.