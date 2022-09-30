Владимир, 30 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Со дня объявления частичной мобилизации во Владимирской области 131 пара оформила отношения в ЗАГСах в сокращённые сроки, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Обручальные кольца. Брак, семья

Резервисты воспользовались возможностью зарегистрировать брак со своими вторыми половинами в упрощённом порядке, в том числе день подачи заявления. В сентябре 2022 года отделы ЗАГС региона приняли более 1 200 заявок о заключении брака, что в два раза больше, чем за август 2022 года. Кроме того, зарегистрировано установление отцовства в отношении 213 детей.

Те резервисты, кто не успел оформить отношения или документы до отправки во владимирский учебный центр, могут обратиться с заявлением к командованию воинской части — приём военнослужащих организован в близлежащем ЗАГСе.