Самара, 30 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Широкомасштабные целенаправленные рейды проведут сотрудники ГИБДД в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

City-yaroslavl.ru Рейд

Сообщается, что с приближением выходных дней сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим несения службы.

Рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения в регионе пройдут с 30 сентября по 02 октября 2022 года.

Отмечается, что в ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.