Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Власти Югры в ближайшие годы собираются реализовать пять проектов государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом сообщил на Югорском инвестиционно-промышленном форуме руководитель регионального Фонда развития Сергей Афанасьев.

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

Афанасьев подчеркнул, что в Нягани, Мегионе и Пыть-Яхе необходимо реализовать пять проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На старте реализации проектов будет выделяться капитальный грант. На два проекта в Мегионе выделят 12,8 млрд рублей, на два проекта в Пыть-Яхе — 13,6 млрд рублей, и на один проект в Нягани — почти 8 млрд рублей.

Отметим, что XI Югорский промышленно-инвестиционный форум проходит 29–30 сентября 2022 года. В нём принимают участие представители около 40 промышленных предприятий.