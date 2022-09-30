Ярославль, , 14:58 — REGNUM За пять дней в Ярославской области в региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились около 250 мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Жалобы на необоснованную мобилизацию поступают из Ярославля и Ярославского района, Рыбинска и Рыбинского района, Тутаевского, Угличского, Гаврилов-Ямского, Некрасовского, Пошехонского, Мышкинского районов. Большинство неоднозначных ситуаций связано с возрастом: призывать должны рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет, но на деле повестки приходят практически всем.

Кроме того, претензии вызывает отсутствие медкомиссий. Например, у жителя Тутаева с приобретённым инсулинозависимым диабетом в военном билете стоит категория А. При этом в переосвидетельствовании, по словам мужчины, отказывают. А в Рыбинке могут мобилизировать 43-летнего сержанта запаса, воспитывающего ребёнка-инвалида. У самого мужчины также имеется несколько диагнозов.

«Мобилизация — это требование сегодняшнего дня. Однако ко всему нужно подходить не только руководствуясь буквой закона, но и с общечеловеческих позиций. Мы будем следить, чтобы военкоматы соблюдали принципы, повторно озвученные президентом на вчерашнем совещании с Совебзом», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Отмечается, несколько случаев необоснованного призыва уже удалось разрешить.

Читайте ранее в этом сюжете: За три дня в ОНФ обратились более 100 мобилизованных ярославцев