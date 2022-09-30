Москва, 30 сентября 2022, 14:56 — REGNUM В антироссийском решении Черногории выслать шесть российских дипломатов виден западный след. Об этом 30 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
По её словам, в последние годы в Подгорице из корыстных побуждений привыкли «безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания».