Москва, 30 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В антироссийском решении Черногории выслать шесть российских дипломатов виден западный след. Об этом 30 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«За очередным антироссийским выпадом отчетливо просматривается западный след», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По её словам, в последние годы в Подгорице из корыстных побуждений привыкли «безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания».