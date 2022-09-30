Сеул, 30 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В начале текущей недели командование специальных операций США провело в Южной Корее учения по занятию аэропорта и освобождению заложников Teak Knife. Об этом, как сообщает Yonhap News, говорится на официальной странице американского командования в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

army. mil Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, учения проводились на аэродроме американской базы «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке (~70 км к югу от Сеула).

Известно, что помимо основных задач отрабатывались десантирование в ночное время, осуществление авиационной поддержки, нанесение точечных ударов, взятие под контроль района проведения операции.

Отмечается, что военные раскрыли информацию о проведении учений лишь после того, как Пхеньян осуществил несколько запусков баллистических ракет.