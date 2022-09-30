Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM ФСБ допросила диверсанта, который был задержан в Свердловской области при попытке устроить крушение поезда. Об этом пишут СМИ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанный признал вину. Теперь за попытку диверсии ему грозит 15 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсию гражданин планирован на участке между Режом и Стриганово. Он установил на путях устройство, которое могло повлечь сход поезда. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

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