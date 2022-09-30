Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. ФСБ допросила диверсанта, который был задержан в Свердловской области при попытке устроить крушение поезда. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержанный признал вину. Теперь за попытку диверсии ему грозит 15 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсию гражданин планирован на участке между Режом и Стриганово. Он установил на путях устройство, которое могло повлечь сход поезда. Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.