Барнаул, 30 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Состоялось первое заседание Барнаульской городской Думы (БГД) восьмого созыва, сообщает 30 сентября избирком Алтайского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутаты, представляющие пять политических партий, выбрали председателя БГД. Им вновь стала Галина Буевич, представляющая партию «Единая Россия». За ее кандидатуру проголосовало большинство присутствовавших на сессии депутатов — 29 из 36.

Заместителем председателя был избран Андрей Солодилов, также представляющий партию «Единая Россия».

На заседании присутствовал председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев.

Напомним, что выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва состоялись 11 сентября 2022 года, замещению подлежало 40 депутатских мандатов. По итогам голосования 31 мандат — у кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия», 3 — у партии КПРФ, по 2 мандата у представителей партий Партия «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальная избирательная кампания в Алтайском крае стала самой крупной в стране. На выборах 11 сентября разыгрывалось 5554 мандатов в представительные органы муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений. Также проходили выборы глав 145 сельских поселений.

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