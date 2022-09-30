Тбилиси, 30 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Для Грузии важно, чтобы Белоруссия так и не признала независимость Абхазии. Об этом 30 сентября завил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя поездку белорусского президента Александра Лукашенко в Пицунду.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Министерство [иностранных дел Грузии] вызвало посла Белоруссии и потребовало объяснений. Для нас абсолютно неприемлем приезд лидера иностранного государства на территорию Грузии без согласования с грузинскими властями», — сказал Папуашвили.

Он выразил надежду, что на предпринятые властями Грузии шаги будет адекватная реакция. Для Тбилиси будет достаточно, чтобы Минск продолжал политику непризнания Абхазии, так как это «красная линия» для грузинской стороны.

Напомним, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что официальное освещение в Белоруссии приезда Лукашенко в Пицунду свидетельствует о том, что Минск не собирается признавать независимость Абхазии. По этой причине председатель «Мечты» выступил против жёсткой реакции со стороны Тбилиси.