Брюссель, , 14:53 — REGNUM В то время как страны Европейского союза обдумывают введение лимита на цены на газ, бизнес уже спешит опробовать новые способы справиться с энергетическим кризисом, как передает Associated Press.

Без электричества

В Брюсселе, где расположена штаб-квартира Евросоюза, владельцы ресторанов уже сейчас предлагают гурманам посмотреть, каким будет будущее без газа и электричества, в рамках инициативы «Брюссель в темноте», в которой приняли участие около десятка ресторанов.

Посетители заведений Brasserie Surrealiste и Racines испытали это на себе одними из первых: ни электропечей, ни плит, ни кофеварок, ни ламп. Только холодные закуски и слегка поджаренные на пылающих углях блюда на столиках, освещенных свечами.

«Мысль в том, чтобы вернуться в пещерный век, — сказал владелец Racines Франческо Кури. — Мы приготовили целый ассортимент блюд, которые нужно просто в течение нескольких секунд поджарить на гриле… Но поиск вкуса, удивительного, ошеломляющего, по-прежнему является элементом нашего бизнеса».

В меню бриошь с анчоусами, поркетта и фокачча, приготовленные на дровах, сырой белый тунец, свинина на гриле с фасолью, а в качестве десерта — крем из рикотты с тыквенным джемом и фисташками.

Но то, что сейчас звучит как любопытный опыт в романтической атмосфере, на самом деле может стать неизбежностью, если счета за электроэнергию продолжат расти.

«Люди видят, как цены в супермаркете растут на 30%-40%. А мы, владельцы ресторанов, покупаем то же самое сырье, те же самые продукты. И что нам делать? Мы повышаем цены. Но потом сверху добавляются цены на газ и электричество. Можем ли мы работать без источников энергии? Ответ — нет, — сказал Кури. — Поэтому нам приходится думать немного шире, а общество должно осознать, насколько критической является ситуация».

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