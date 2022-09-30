Нью-Дели, 30 сентября 2022, 14:53 — REGNUM Кулдип Сингх, высокопоставленный представитель индийской полиции, заявил на пресс-конференции, что с приходом к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) число иностранных террористов в Джамму и Кашмире увеличилось.
Однако он охарактеризовал угрозу, исходящую от этих боевиков, как «довольно слабую».
По данным PTI, неизвестные убивают индусов, проживающих в контролируемой Индией части Кашмира.
«Это вызов, — сказал Кулдип Сингж. — После [падения правительства] Афганистана эта проблема обострилась. Однако присутствие иностранных террористов в этом регионе невелико — около 230-240 человек».
Он считает использование взрывных устройств «большой угрозой безопасности» в Джамму и Камшире.