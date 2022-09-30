Нью-Дели, 30 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Кулдип Сингх, высокопоставленный представитель индийской полиции, заявил на пресс-конференции, что с приходом к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) число иностранных террористов в Джамму и Кашмире увеличилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Однако он охарактеризовал угрозу, исходящую от этих боевиков, как «довольно слабую».

По данным PTI, неизвестные убивают индусов, проживающих в контролируемой Индией части Кашмира.

«Это вызов, — сказал Кулдип Сингж. — После [падения правительства] Афганистана эта проблема обострилась. Однако присутствие иностранных террористов в этом регионе невелико — около 230-240 человек».

Он считает использование взрывных устройств «большой угрозой безопасности» в Джамму и Камшире.