Донецк, , 14:54 — REGNUM На протяжении нескольких месяцев должны получить паспорта РФ все жители Донецкой Народной Республики (ДНР), включая лиц с освобождённых территорий. Об этом 30 сентября рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Паспорт

«Срок получения паспорта усложняется только тем, что в ходе боевых действий многие теряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого созданы общественные приемные и юридические консультации. Вопрос получения паспорта РФ для всех жителей — это вопрос ближайших месяцев», — приводит её слова ТАСС.

Также Шишкина указала, что в данный момент миграционные службы республики крайне загружены, так как поток желающих получить российские паспорта очень велик.

При этом депутат Народного совета ДНР уточнила, что 90% жителей, которые до начала спецоперации проживали на свободной от киевского режима, уже имеют паспорта РФ и большое число живущих на освобождённых территориях — тоже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 30 сентября прибыл в Кремль на церемонию подписания соглашений.