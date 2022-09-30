Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Бразильский футболист «Зенит» Малком заявил, что хочет получить российское гражданство, чтобы освободить дополнительное место в команде для иностранного игрока. Об этом 30 сентября пишет «Спорт-Экспресс».

Fc-zenit.ru Малком

«Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените». В целом это общая идея, не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место еще для одного иностранца в клубе, то почему нет?» — сказал Малком.

Он добавил, что давно играет в России и хочет принести пользу клубу.

Напомним, с сезона 2020/21 в чемпионате России действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке на сезон у каждого клуба должно быть не более восьми иностранных футболистов.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. 19 сентября в клубе заявили, что 25-летний бразилец намерен получить российское гражданство.