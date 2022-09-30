Екатеринбург, 30 сентября 2022, 14:56 — REGNUM Военкоматы Свердловской области 30 сентября приостановили отправку мобилизованных в учебные части. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата.
Отправка мобилизованных приостановлена до особого указания командования Центрального военного округа. Причина такого решения не уточняется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио военного комиссара региона Сергей Чирков заявил, что в области нет проблемы с переполненными учебными частями.
Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.