Екатеринбург, 30 сентября 2022, 14:56 — REGNUM Военкоматы Свердловской области 30 сентября приостановили отправку мобилизованных в учебные части. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных приостановлена до особого указания командования Центрального военного округа. Причина такого решения не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио военного комиссара региона Сергей Чирков заявил, что в области нет проблемы с переполненными учебными частями.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.