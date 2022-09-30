Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Военкоматы Свердловской области 30 сентября приостановили отправку мобилизованных в учебные части. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Отправка мобилизованных приостановлена до особого указания командования Центрального военного округа. Причина такого решения не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио военного комиссара региона Сергей Чирков заявил, что в области нет проблемы с переполненными учебными частями.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.