Оттава, , 14:47 — REGNUM Министр по делам иммиграции Канады сообщил, что 300 афганских беженцев были доставлены в Канаду из Таджикистана специальным рейсом. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Шон Фрейзер написал в «Твиттере», что на сегодняшний день в Канаду прибыли 20 350 афганских граждан.

«Добро пожаловать домой», — написал министр по делам иммиграции.

За последние недели Канада несколькими специальными рейсами переправила сотни афганских беженцев из Пакистана.

После критики медленного процесса перевозки афганских беженцев департамент иммиграции Канады объявил, что ускорит этот процесс.

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие люди были вынуждены покинуть Афганистан. Сотни афганцев в настоящее время находятся в третьих странах, ожидая отправки в европейские страны и Канаду.

В прошлом году после падения предыдущего правительства Афганистана Канада объявила, что примет 40 000 граждан из Афганистана, находящихся в группе риска.