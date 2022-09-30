Лондон, 30 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Великобритания предпримет новые меры в отношении России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с РФ, сообщила 30 сентября премьер-министр Британии Лиз Трасс.

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

«Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина», — написала она в соцсетях.

Трасс также добавила, что Британия «никогда не признает» Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.