Тбилиси, 30 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Международное сообщество должно дать понять, что всегда будет признавать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии. Об этом грузинскому подразделению «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 30 сентября член Конгресса США Адам Кинзингер.

U.S. House of Representatives Конгрессмен Адам Кинзингер

Он прокомментировал поездку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию его переговоры с абхазским коллегой Асланом Бжанией.

«Неудивительно, что деспот из Белоруссии делает то, что хотят его кураторы в Москве», — сказал Кинзингер.

Политик также призвал жителей Грузии не поддаваться «ложным нарративам», которые распространяют те, кто негативно настроен к Западу. Также конгрессмен считает, что грузинскому народу нужно с осторожностью относиться к шагам Москвы.

Напомним, Лукашенко посетил Пицунду 28 сентября. При этом не сайте президента Белоруссии визит назвали посещением «северо-восточного побережья Чёрного моря». Бжанию в этой публикации не назвали президентом.