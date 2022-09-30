Кемерово, 30 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Кемерове 30 сентября прошёл патриотический митинг-концерт в поддержку воссоединения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией «Мы вместе!». На бульваре Строителей собрались пять тысяч кузбассовцев, говорится в официальном телеграм-канале «Цивилёв. Live».

t. me/tsivilev_live Митинг-концерт в Кемерове

«Это поистине судьбоносный момент, имеющий огромную значимость для всех нас. Миллионы людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сделали выбор в пользу стабильной, мирной и безопасной жизни. Это решение показало, что они видят своё будущее, будущее своих детей и внуков только в нашей сильной стране и хотят быть неотъемлемой частью единого великого многонационального народа с общей историей, — прокомментировал глава Кузбасса Сергей Цивилёв. — Кузбассовцы искренне поддерживают и приветствуют результаты голосования жителей. Мы своих не бросаем! Сегодня нам предстоит вместе строить настоящее и будущее России, укреплять безопасность родного Отечества во имя спокойной жизни людей. Добро пожаловать домой».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ранее состоялись референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. А 30 сентября президент РФ Владимир Путин подпишет документы о вхождении регионов в состав страны.