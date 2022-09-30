Москва, , 14:54 — REGNUM Враждебные силы, желающие угодить Западу, ведут информационную войну на территории России. Об этом председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил «Интерфаксу».

Мусульманин Дарья Драй © ИА REGNUM

Он прокомментировал подстрекательства к массовым беспорядкам, которые наблюдались в ряде регионов, включая Дагестан, после объявления о частичной мобилизации. По словам Крганова, «информационная шайтан-машина» работает не только в Дагестане.

«Ещё в прошлые годы в некоторых СМИ (не буду их называть), аффилированных с США и Европой и желающих им угодить, несостоявшиеся личности тренировались на религиозной и национальной теме. Так вот, почерк тот же», — сказал Крганов.

Эти силы, добавил он, готовились заранее. Военные действия идут не только на реальном, но и на информационном фронте.

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