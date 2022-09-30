Казань, , 15:10 — REGNUM В Татарии добились погашения задолженности по заработной плате перед строителями трассы М-12. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Деньги ИА REGNUM

По версии следствия, руководство фирмы, которая выполняла субподрядные работы на строительстве трассы М-12, с марта по май 2022 года не выплачивало зарплату 30 работникам. Перед сотрудниками образовалась задолженность в размере 2,2 млн рублей.

По факту невыплаты заработной платы возбудили уголовное дело, во время расследования которого задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.

Напомним, от компании из Ростовской области добились полного погашения имевшейся задолженности перед рабочими, привлеченными к строительству трассы М-12.

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