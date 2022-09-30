Москва, , 14:44 — REGNUM Дефицит федерального бюджета России в последующие несколько лет не превысит 1%. Это очень хороший прогноз даже на фоне текущего профицита бюджета страны. В ЕС и США этот показатель в несколько раз выше и монетарные власти гармонизируют задачу путем резкого сокращения расходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Рубли. Рост ВВП Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В России корпоративные налоги растут несущественно. Однако источники для пополнения бюджета по-прежнему есть.

В первую очередь, речь идет о дальнейшем повышении прозрачности экономики страны. Зарплаты в конвертах, по данным авторитетных СМИ, в России исчисляются триллионами рублей.

Во-вторых, в России развиваются и очень успешно новые отрасли, среди них можно выделить искусственный интеллект и энергоемкие блокчейн-вычисления. Уже сегодня они придают дополнительную прочность и устойчивость экономике.

Важно отметить, что реализация негативных сценариев для бюджета будет минимальной при стабильности и прочности рубля.

Инфляционные ожидания населения России и бизнеса продолжат снижаться на фоне роста потребительского настроения. Подстегнет инвестиции в реальный сектор и рост ретейла, в целом, как следствие, налогооблагаемая база будет расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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