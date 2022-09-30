Москва, 30 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета России в последующие несколько лет не превысит 1%. Это очень хороший прогноз даже на фоне текущего профицита бюджета страны. В ЕС и США этот показатель в несколько раз выше, и монетарные власти гармонизируют задачу путем резкого сокращения расходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«В России корпоративные налоги растут несущественно. Однако источники для пополнения бюджета по-прежнему есть.

В первую очередь речь идет о дальнейшем повышении прозрачности экономики страны. Зарплаты в конвертах, по данным авторитетных СМИ, в России исчисляются триллионами рублей.

Во-вторых, в России развиваются, и очень успешно, новые отрасли, среди них можно выделить искусственный интеллект и энергоемкие блокчейн-вычисления. Уже сегодня они придают дополнительную прочность и устойчивость экономике.

Важно отметить, что реализация негативных сценариев для бюджета будет минимальной при стабильности и прочности рубля.

Инфляционные ожидания населения России и бизнеса продолжат снижаться на фоне роста потребительского настроения. Подстегнет инвестиции в реальный сектор и рост ретейла, в целом, как следствие, налогооблагаемая база будет расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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