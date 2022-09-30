Иркутск, , 14:44 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев планирует лично приехать в Новосибирск и в Кемеровскую область, чтобы проверить, как устроены отправленные на обучение мобилизованные Приангарья. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале 30 сентября, поводом послужили многочисленные фотографии и видео от родственников мобилизованных ребят.

Мобилизация Правительство Приангарья

«Парни сейчас находятся в Новосибирске. Жены, матери пишут об условиях размещения призванных. Да, многие живут в палатках, но нужно понимать, что армия и фронт — не отель. Ребята адаптируются к полевым условиям. Всех ставят на довольствие, никто не голодает. Сегодня созвонился с руководителем Новосибирского высшего военного командного училища, в котором размещены ребята. Генерал-майор Сергей Григорьевич Марковчин заверил, что все идёт в рабочем порядке. Он в постоянном контакте с двумя нашими сотрудниками, которые тоже находятся в городе», — отметил Игорь Кобзев.

Он обещал лично проверить и вникнуть во все проблемы.

«Уверен, что все трудности по размещению — временные. На решение текущих проблем настроен не только я, но и руководство училища. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. Держу на контроле», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, из Приангарья на учебную подготовку отправили еще два железнодорожных состава мобилизованных граждан. Также известно, что ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев пообещал снабдить призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона необходимым снаряжением.

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