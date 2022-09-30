Киев, 30 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Систему по противодействию дронам SKY CTRL получили вооружённые формирования киевского нацистского режима. Об этом 30 сентября сообщает агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора киевского отделения компании Parimatch Наталью Гилевич.

Беспилотник

«Установка SKY CTRL обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 километров, глушит и сбивает с курса дроны. Система противодействия дронам уже передана военным ВСУ», — сказала она.

Также Гидевич уточнила, что указанная система может находить беспилотники и в ночное время и способна глушить и сбивать с курса дроны массой 20-30 кг.

При этом она указала, что идея о приобретении такой установки принадлежит лояльному Киеву IT-сообществу территории б. УССР, добавив, что она была закуплена и доставлена бандеровцам при поддержке благотворительных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес встретился в Киеве с министром обороны киевского режима Алексеем Резниковым.