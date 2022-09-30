Самара, , 14:44 — REGNUM Круглогодичный туристический комплекс намерены создать в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерство экономического развития и инвестиций региона.

База отдыха «Золотые пески», село Новоселицкое, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий проект был рассмотрен на заседании рабочей группы при совете по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Отмечается, что инвестор намерен создать многофункциональный туристический комплекс круглогодичного функционирования. На реализацию данного проекта планируется направить 156 млн рублей и создать 67 новых рабочих мест.

«Работа по привлечению частных инвестиций в регион и формированию комфортного делового климата в Самарской области ведется в ежедневном режиме. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, регулярно встречаемся с бизнесом, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области за первое полугодие 2022 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 20% и составил 153 млрд рублей.