Казань, 30 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев стал победителем в вольных упражнениях на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования прошли в Казани.

Эжен Янсон. Гимнаст на кольцах (фрагмент). 1911

28‑летний Прокопьев показал результат 13,900 балла и занял первое место. Вторым стал Даниел Маринов. Замкнул тройку Иван Стретович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гимнастка Виктория Листунова выиграла соревнования в опорном прыжке на Всероссийской Спартакиаде.

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