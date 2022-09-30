Астрахань, 30 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На государственной границе с Казахстаном в Астраханской области развернули пункт военной мобилизации. Об этом 30 сентября сообщают СМИ региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Решение о развёртывании пункта мобилизации принято после того, как к границе с Казахстаном в регионе выстроилась длинная очередь из желающих покинуть территорию России.

Позже региональные власти сообщили о планах развернуть пункт мобилизации, который будет вручать повестки подлежащим призыву.