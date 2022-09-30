Красноярск, 30 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Красноярске на Театральной площади 30 сентября состоялся митинг-концерт «Мы вместе», посвящённый референдумам по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Мероприятие организовала краевая Общественная палата. На митинг-концерт пришли тысячи красноярцев. Они поддержали референдумы и решения президента РФ Владимира Путина.

Как подчеркнул ветеран боевых действий, член Красноярской региональной общественной организации ветеранов органов правопорядка и безопасности «Ветераны спецподразделений» Александр Конищев, жители этих территорий ждали этого решения восемь лет.

«Я был на территории ДНР в 2019 году. И местные жители говорили, что они очень хотят поскорее стать частью России. Сегодня это, наконец, случилось. Это радость для них и для нас», — отметил Конищев.

Как сообщало ИА REGNUM, в митинге-концерте в Абакане (Хакасия) в поддержку референдумов приняли участие 3,5 тысячи человек.

Референдумы по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовало за.

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