Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Родственники мобилизованных петербуржцев смогут пообщаться с ними после тог, как те пройдут боевую подготовку, по разрешению командования воинской части, сообщил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

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По его словам, после завершения системы боевой подготовки мобилизованным представится возможность выйти на связь со своими родственниками.

«По решению командования воинской части может быть организовано прибытие родственников для встречи. Самое главное, чтобы это не мешало подготовке воинской части», — добавил заместитель военкома.

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