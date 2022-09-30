Казань, 30 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова стала победительницей в опорном прыжке на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования проходят в Казани.

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Листунова заняла первое место, набрав 13,883 балла.

Второе место заняла ещё одна олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, у которой 13,883 балла. Замкнула тройку Алина Шклокова (13,299).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Листунова выиграла соревнования в личном многоборье на Всероссийской Спартакиаде.