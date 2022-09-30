Мехтарлам, Афганистан, , 14:38 — REGNUM В афганской провинции Лагман неизвестные вырубили около 1000 апельсиновых деревьев и сотни декоративных кустов в одном из садоводств. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Клод Моне. Апельсиновая ветка. 1884

Инцидент произошёл в кишлаке Баг Мирзай близ города Мехтарлам, административного центра провинции Лагман.

Зияулла, владелец этого апельсинового сада, сказал, что потерял всё что имел. Пока неизвестно, кто и по какой причине вырубил деревья и кустарники.

Это не первый случай, когда неизвестные вырубают садовые деревья. Ранее неизвестные также вырубили 300 яблонь в одном из садов Пактики.