Донецк, , 14:36 — REGNUM На территории Донбасса состоится трибунал над венными преступниками. Об этом сообщила депутат Народного совета республики Елена Шишкина.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, трибунал по военным преступлениям Киева в Донбассе состоится. Однако в каком видео он пройдёт, пока неизвестно, и будет определено после гармонизации законодательства ДНР с российским.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремль начали съезжаться правительственные кортежи. Там будет подписан договор о вхождении в состав России новых регионов.