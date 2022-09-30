Кемерово, , 14:36 — REGNUM Из Кемеровской области в учебные центры 30 сентября отправилась четвёртая группа мобилизованных. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилёва.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В торжественном построении у мемориального комплекса Героям-сибирякам по поручению главы Кузбасса участвовал председатель регионального правительства Илья Середюк.

«Муниципальные администрации Кузбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение, — говорится в сообщении. — Также правительством Кузбасса организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые уже прибыли в учебный центр для прохождения подготовки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по решению Сергея Цивилёва все мобилизованные кузбассовцы по пути следования должны быть обеспечены горячем питанием и сухпайками. Также ведётся контроль условий размещения мобилизованных в центрах подготовки, они полностью укомплектованы. Кроме того, им выплатят по 200 тысяч рублей.