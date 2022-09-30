Москва, , 15:02 — REGNUM Московский зоопарк с 1 октября будет закрываться на час раньше из-за уменьшения длительности светового дня. Информация об этом опубликована 30 сентября в телеграм-канале зоосада.

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Световой день стал короче, и мы вынуждены сократить время работы Московского зоопарка еще на один час. С 1 октября зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 18:00. Вход на территорию будет открыт до 17:00», — сказано в сообщении. Сотрудники добавили, что в настоящий момент в зоопарке продолжается «бархатный сезон», когда на улице ещё достаточно тепло, однако количество посетителей существенно сократилось.

Напомним, Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Коллекция столичного зоопарка насчитывает 1267 видов животных, 10 531 особей.

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