Воронеж, , 14:35 — REGNUM Специальную горячую линию по вопросам мобилизации открыли в прокуратуре Воронежской области, она заработала с 30 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня в прокуратуре области начала работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», — сообщили в прокуратуре.

Горячая линия открыта по номеру 8 (473) 260-89-89, вопросы здесь принимают с 9:00 до 18:00. По всем поступившим обращениям обещают организовать надзорные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября. Власти Воронежской области не называли точное количество людей, планируемых к мобилизации. В регионе работает прямая линия по вопросам мобилизации по номеру 122, обращения принимают и в региональном отделении ОНФ.