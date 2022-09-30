Москва, , 14:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что глава государства уведомил палату парламента о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Президент России уведомил Государственную думу в соответствии с пунктом 2 статьи 6 федерального Конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», пояснил телеграм-канал Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы аплодисментами восприняли итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Церемония подписания договоров с главами ДНР, ЛНР и двух областей пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля.

Согласно Конституции Путин также должен уведомить и Совет Федерации.

Федеральному собранию предстоит по итогам референдумов принять законодательные решения о принятии ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей в состав России.

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