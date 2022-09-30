Брюссель, , 14:33 — REGNUM Страны — участницы Европейского союза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету антироссийских санкций. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам последних, послы входящих в сообщество государств ещё 27 сентября обсудили предложения Брюсселя и восьмом пакете санкций против России, дав им «предварительный зеленый свет».

«Окончательное решение ожидается на следующей неделе», — заявили они.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за введение лимита цен на весь российский природный газ выступает Европейская комиссия.